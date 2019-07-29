В Екатеринбурге переименовали проспект Ленина. Но только один дом - храм

20 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Главный проспект, 11А, Храм Во Имя Святителя Иннокентия, Митрополита Московского (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге переименовали проспект Ленина. Но только один дом - храм

В Екатеринбурге переименовали проспект Ленина в Главный проспект, но только на одном доме.

Как передает корреспондент Накануне.RU, на Храме во имя Святителя Иннокентия митрополита Московского появилась табличка "Главный проспект, 11А" вместо "Проспект Ленина, 11А". При этом таблички с реальным почтовым адресом дома обнаружить на здании не удалось.

Главный проспект, 11А, Храм Во Имя Святителя Иннокентия, Митрополита Московского(2019)|Фото: Накануне.RU

Храм Во Имя Святителя Иннокентия, Митрополита Московского(2019)|Фото: Накануне.RU

Характерно, что остальные дома вокруг храма, которые также относятся к проспекту Ленина, соответствующие таблички сохранили. В церкви на вопросы корреспондента Накануне.RU отвечать отказались и попросили обратиться к настоятелю, которого не было на месте. В пресс-службе епархии попросили отправить официальный запрос.

Храм Во Имя Святителя Иннокентия, Митрополита Московского(2019)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что еще в мае 2019 года Уральское Церковно-историческое общество обратилось к мэру Александру Высокинскому с просьбой переименовать к 300-летию города улицы, названные в честь большевиков. В обращении предлагалось в числе прочего переименовать проспект Ленина в Главный. Такое название он носил до революции 1917 года.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

В Екатеринбурге переименовали проспект Ленина. Но только один дом - храм

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Переименования улиц, Екатеринбург, проспект Ленина,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети