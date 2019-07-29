В Екатеринбурге переименовали проспект Ленина. Но только один дом - храм

В Екатеринбурге переименовали проспект Ленина в Главный проспект, но только на одном доме.

Как передает корреспондент Накануне.RU, на Храме во имя Святителя Иннокентия митрополита Московского появилась табличка "Главный проспект, 11А" вместо "Проспект Ленина, 11А". При этом таблички с реальным почтовым адресом дома обнаружить на здании не удалось.

Характерно, что остальные дома вокруг храма, которые также относятся к проспекту Ленина, соответствующие таблички сохранили. В церкви на вопросы корреспондента Накануне.RU отвечать отказались и попросили обратиться к настоятелю, которого не было на месте. В пресс-службе епархии попросили отправить официальный запрос.

Отметим, что еще в мае 2019 года Уральское Церковно-историческое общество обратилось к мэру Александру Высокинскому с просьбой переименовать к 300-летию города улицы, названные в честь большевиков. В обращении предлагалось в числе прочего переименовать проспект Ленина в Главный. Такое название он носил до революции 1917 года.