В Югре злоумышленник расстрелял двух людей из карабина возле кафе

Драка со стрельбой произошла возле одного из кафе Лянтора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

Днём 28 июля в отдел полиции по Сургутскому району сообщили о том, что возле одного из кафе слышны выстрелы. Вскоре силовики приехали на место, где задержали 28-летнего нетрезвого стрелка.

Как оказалось, ранее он захотел "догнаться" в заведении, однако в кафе его не пустили. Тогда он съездил домой за карабином, вернулся и стал стрелять вокруг себя. Пострадали 33- и 32-летние горожане. Разрешение на оружие у стрелка есть. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

"Если бы работники кафе сообщили о таком клиенте в полицию, стрельбы можно было бы избежать", - уточнили в пресс-службе.