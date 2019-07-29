20 Августа 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
ружье (2016) | Фото: warfiles.ru

В Югре злоумышленник расстрелял двух людей из карабина возле кафе

Драка со стрельбой произошла возле одного из кафе Лянтора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

Днём 28 июля в отдел полиции по Сургутскому району сообщили о том, что возле одного из кафе слышны выстрелы. Вскоре силовики приехали на место, где задержали 28-летнего нетрезвого стрелка.

Как оказалось, ранее он захотел "догнаться" в заведении, однако в кафе его не пустили. Тогда он съездил домой за карабином, вернулся и стал стрелять вокруг себя. Пострадали 33- и 32-летние горожане. Разрешение на оружие у стрелка есть. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

"Если бы работники кафе сообщили о таком клиенте в полицию, стрельбы можно было бы избежать", - уточнили в пресс-службе.

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В Югре злоумышленник расстрелял двух людей из карабина возле кафе

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Теги: карабин, стрельба, раненые



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