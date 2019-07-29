20 Августа 2020
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Общество Сибирский ФО В России
карта лесных пожаров (2019) | Фото: fires.ru

Режим ЧС введен в трех сибирских регионах из-за сильнейших лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введен из-за лесных пожаров на всей территории Красноярского края и Иркутской области, частично - в Бурятии, сообщает МЧС России.

В пресс-релизе эти три субъекта названы наиболее "горимыми".

"В результате роста количества очагов и площадей пожаров в данных субъектах отмечается распространение задымлений на другие регионы Сибири и Дальнего Востока", - отметили в МЧС.

карта лесных пожаров(2019)|Фото: fires.ru

Ранее введения ЧС для тушения пожаров в Красноярском крае и Иркутской области потребовали от правительства депутаты Госдумы из оппозиционных фракций. А сибирские активисты составили соответствующую петицию на сайте change.org. В ней сказано, что гарь от пожаров распространилась на Томскую область, Хакасию, Кузбасс и Новосибирскую область.

Отметим, что смог дошел даже до УрФО. МЧС по Тюменской области сообщило, что смог, появившийся в регионе, тоже пришел от сибирских пожаров. Аналогичное сообщение МЧС сделало и для Урала.

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Режим ЧС введен в трех сибирских регионах из-за сильнейших лесных пожаров

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Теги: режим чс, сибирь, лесные пожары



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