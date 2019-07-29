Свердловский прокурор предложил губернатору вернуться к рассмотрению вопроса о киосках

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков направил губернатору региона Евгению Куйвашеву предложение повторно вернуться к рассмотрению вопроса о сроках подачи заявления и сроках заключения договоров на право размещения нестационарных торговых объектов - проще говоря, киосков.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, по многочисленным обращениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанным с реализацией порядка размещения киосков, утвержденного постановлением правительства Свердловской области, была проведена проверка.

Переходными положениями порядка установлено, что бизнесмен, ранее размещавший торговый объект на основании договора либо в отсутствие заключенного договора (при подтверждении добросовестного внесения платы за их размещение), вправе обратиться в орган местного самоуправления для заключения договора без торгов сроком на один год. При этом собственники киосков Екатеринбурга не согласны с переходными положениями, обосновывая это тем, что слишком короткий срок приведет к убыткам в предпринимательской сфере, потере единственного заработка и массовому увольнению работников.

По итогам проверки прокурор области Сергей Охлопков направил губернатору Евгению Куйвашеву предложение повторно рассмотреть вопрос о сроках подачи заявлений о заключении договоров и сроках заключения договоров без проведения торгов с учетом мнения всех заинтересованных сторон, в том числе предпринимательского сообщества.

Напомним, ранее владельцы екатеринбургских киосков из-за "реформы" собирались писать Владимиру Путину. А глава города Александр Высокинский предложил заменить киоски фудкарами.