В Прикамье глава района сумел попасть в свой кабинет, когда нашел запасные ключи

Восстановленный в должности глава Большесосновского района Вячеслав Бурков сегодня сумел вернуться в свой рабочий кабинет. Об этом сообщил сам Бурков на своей странице в социальной сети Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

"Свершилось! В связи с тем, что бывший врио главы Тресков отказывался исполнять решение суда и не возвращал ключи и печати, пришлось комиссионно открыть кабинет главы. Теперь я вновь на своем законном рабочем месте", - написал глава района.

Как пояснил Вячеслав Бурков "Ъ-Прикамье", попасть в кабинет ему удалось благодаря тому, что в отделе капстроительства есть еще один комплект ключей. Внутри мэрии была собрана комиссия: кабинет открыли, все действия при этом фиксировали на видео.

Бурков также добавил, что конфликтная ситуация может повториться, поскольку первый комплект ключей по-прежнему у Трескова.

Напомним, депутаты Земского собрания района отправили Буркова в отставку 7 июня на внеочередном 64-м заседании депутатов. Всего в повестке заседания было два вопроса. Следующим постановлением депутаты назначили депутата Владимира Трескова и.о. главы муниципалитета. Вскоре Бурков оспорил это решение в суде и выиграл процесс.

Однако придя 25 июля на работу, он не смог попасть в свой кабинет, поскольку Владимир Тресков отказался уступать рабочее место. Свой поступок Тресков объяснил тем, что у Буркова не было решения суда об отмене волеизъявления депутатов, следовательно, он (Тресков) остается и.о. главы муниципалитета.