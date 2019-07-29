20 Августа 2020
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Политика В России
Игорь Артемьев (2018) | Фото: Федеральная антимонопольная служба

Путин указал главе ФАС на жалобы о росте тарифов ЖКХ в регионах

Президент РФ Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах.

Как передает пресс-служба Кремля, об этом глава государства заявил на встрече с главой ведомства Игорем Артемьевым.

Путин напомнил, что в ходе последней "Прямой линии" многие граждане страны заявили о необоснованном росте тарифов ЖКХ в регионах страны.

"Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются; чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни", - сказал глава государства.

Напомним, ранее депутат Госдумы попросил Федеральную антимонопольную службу проверить исследование Института проблем естественных монополий о росте тарифов на ЖКУ в 2019 году.

Согласно исследованию, в текущем году значения индексов платы за коммунальные услуги в среднем по стране впервые c 2015 г. существенно возросли: на 4,46% против 4,29% в 2018 г. ИПЕМ проанализировал тарифы в 22 регионах с наибольшей численностью населения, в большинстве субъектов тарифы отклонялись от базовых в сторону повышения. В шести территориях из 22 тарифы равны базовым, в трех регионах (Московская область, Алтайский край и Омская область) фактические индексы превышают базовые значения даже с учётом допустимого отклонения.

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Путин указал главе ФАС на жалобы о росте тарифов ЖКХ в регионах

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Теги: владимир путин, рост тарифов жкх, фас



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Ранее 19.08.2019 05:32 Мск СМИ: средний чек на услуги ЖКХ вырос на 5%

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