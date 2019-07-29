20 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
пожар в доме, Богданович (2019) | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

На Среднем Урале ищут двух мужчин, предотвративших убийство ребенка

На Среднем Урале разыскиваются очевидцы покушения на убийство малолетнего ребенка. Следователи обращаются за помощью.
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Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось в Верхней Пышме около 23 часов 10 июня возле дома №44 по улице Уральских рабочих. Женщина просила помощи у прохожих и на ее просьбы откликнулись двое мужчин.

Все вместе они прошли в квартиру по указанному адресу и остановили мужчину, который убивал ребенка. Благодаря этому жизнь малолетнего удалось спасти, а подозреваемого - задержать и заключить под стражу.

Как отметили в следствии, пришедшие на помощь мужчины до сих пор не установлены, при этом есть необходимость допросить их по уголовному делу в качестве свидетелей. СК России по Свердловской области обращается ко всем, кому что-либо известно о личностях или местонахождении "народных героев", сообщить об этом.

Обратиться можно к старшему следователю следственного отдела по городу Верхняя Пышма Григорию Алексееву, его телефон: 8-982-638-0-538, либо прийти в сам отдел по улице Юбилейная, 12.

Как заверили в СКР, конфиденциальность гарантируется.

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На Среднем Урале ищут двух мужчин, предотвративших убийство ребенка

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Теги: убийство, ребенок, розыск, СКР



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