Главбух и экономист тюменского "Медгорода" подозреваются в краже 29 млн в составе банды

Махинации в "Медицинском городе" привели к ущербу в десятки миллионов рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, ранее "город" сотряс громкий скандал. Прокурорская проверка нашла многочисленные нарушения финансового характера при проведении закупок, а также искажение отчетности. Также речь идёт о незаконных выплатах через кассу учреждения и на "зарплатные" счета в банке работникам бухгалтерии, планово-экономического и закупочного отделов при отсутствии обязательных документов. После окончания прокурорской проверки стало известно о задержании двоих сотрудников "города", однако официально подтвердить эту информацию не удавалось.

Теперь стало известно, что, по версии прокуратуры, в 2017-18 гг. главный бухгалтер и главный экономист финансово-экономической службы учреждения в составе банды необоснованно ежемесячно начисляли подчиненным различные доплаты. После получения денег работники "города" возвращали их главбуху и главному экономисту, которые распоряжались ими по-своему. Сумма ущерба центру составила 29 млн руб. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Добавим, ранее на фоне скандала стало известно, что директору тюменского медицинского колледжа вменяют кражу стройматериалов и фиктивное трудоустройство дочери в учебное заведение.