Праздник толерантности? В выборах мэра Новосибирска примут участие 17 кандидатов

29 июля закончился срок регистрации кандидатов на выборах мэра Новосибирска, избирком признал документы 17 кандидатов верными, трем претендентам было отказано по разным основаниям, один из них обжаловал решение в суде, передает корреспондент Накануне.RU.

Можно констатировать, что в избирательной комиссии Новосибирска на сегодняшний день к кандидатам отнеслись наиболее либерально и толерантно, до выборов главы города допущены представители 14 непарламентских партий, включая даже, например, местного координатора штаба Алексея Навального. При этом в предстоящих выборах главы столицы Сибири не станет участвовать представитель… "Единой России".

Среди партий, представители которых примут участие в выборной гонке: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Партия Дела", "Партия Роста", "Родина", "Зеленые", "Аграрная партия", "Яблоко", "Родная партия", "Великое отечество", "Гражданская платформа", "Партия возрождения села", "Коммунисты России", "Партия возрождения России", "Российский общенародный союз".

Добавим, что действующий мэр – Анатолий Локоть (КПРФ) – также участвует в нынешней кампании. В выборах примут участие два депутата горсовета и депутат Законодательного собрания Новосибирской области, в гонке участвуют два бывших заместителя губернатора региона.

Выборы мэра Новосибирска пройдут в единый день голосования, для победы необходимо большинство голосов.