Праздник толерантности? В выборах мэра Новосибирска примут участие 17 кандидатов

20 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Сибирский ФО
портфель, кресло, депутат, чиновник (2018) | Фото: Накануне.RU

Праздник толерантности? В выборах мэра Новосибирска примут участие 17 кандидатов

29 июля закончился срок регистрации кандидатов на выборах мэра Новосибирска, избирком признал документы 17 кандидатов верными, трем претендентам было отказано по разным основаниям, один из них обжаловал решение в суде, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Можно констатировать, что в избирательной комиссии Новосибирска на сегодняшний день к кандидатам отнеслись наиболее либерально и толерантно, до выборов главы города допущены представители 14 непарламентских партий, включая даже, например, местного координатора штаба Алексея Навального. При этом в предстоящих выборах главы столицы Сибири не станет участвовать представитель… "Единой России".

Среди партий, представители которых примут участие в выборной гонке: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Партия Дела", "Партия Роста", "Родина", "Зеленые", "Аграрная партия", "Яблоко", "Родная партия", "Великое отечество", "Гражданская платформа", "Партия возрождения села", "Коммунисты России", "Партия возрождения России", "Российский общенародный союз".

Добавим, что действующий мэр – Анатолий Локоть (КПРФ) – также участвует в нынешней кампании. В выборах примут участие два депутата горсовета и депутат Законодательного собрания Новосибирской области, в гонке участвуют два бывших заместителя губернатора региона.

Выборы мэра Новосибирска пройдут в единый день голосования, для победы необходимо большинство голосов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Праздник толерантности? В выборах мэра Новосибирска примут участие 17 кандидатов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Анатолий Локоть, выборы мэра, кандидаты, партии, регистрация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети