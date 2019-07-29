Депутат Рады заявил, что протестующих в Москве нужно было бить сильнее

Депутат Рады Игорь Мосийчук, известный своими нацистскими взглядами, заявил, что задержанных на несанкционированной акции в Москве 27 июля, нужно было калечить и убивать. Так он видит интересы Украины.

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"Удивляют меня наши же братья-украинцы. Весь вчерашний вечер лента пестрела словами соболезнования и поддержки по отношению к москвичам, которых вчера била и задерживала российская полиция. А я скажу: мало били!" - написал он в Facebook.

По его мнению, "если бы хоть десяток покалечили или даже убили", то быстрее начался бы "кровавый бунт" и Украина получила бы шанс победить Россию и захватить Крым и Донбасс.

А депутат Рады Борислав Береза сожалеет, что эта новость на Украине вообще обсуждается.

"За прошедшие сутки на Донбассе ранен один украинский воин. Но в моей ленте отсутствуют сообщения об этом. Зато есть множество постов о протестах в Москве. Не те у вас приоритеты, ребята", - написал Береза.

Наиболее радикальным был бывший шеф-редактор Forbes-Украина и боевик 95-й бригады ВСУ Максим Кухар. Он призвал "срочно готовить войска для поддержки демократии в России".