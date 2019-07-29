Депутат Рады заявил, что протестующих в Москве нужно было бить сильнее

20 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    фото ремней мужских вот

Политика В России В бывшем СССР Украина
митинг, протест, пикет (2019) | Фото: Накануне.RU

Депутат Рады заявил, что протестующих в Москве нужно было бить сильнее

Депутат Рады Игорь Мосийчук, известный своими нацистскими взглядами, заявил, что задержанных на несанкционированной акции в Москве 27 июля, нужно было калечить и убивать. Так он видит интересы Украины.
Читайте также:

"Удивляют меня наши же братья-украинцы. Весь вчерашний вечер лента пестрела словами соболезнования и поддержки по отношению к москвичам, которых вчера била и задерживала российская полиция. А я скажу: мало били!" - написал он в Facebook.

По его мнению, "если бы хоть десяток покалечили или даже убили", то быстрее начался бы "кровавый бунт" и Украина получила бы шанс победить Россию и захватить Крым и Донбасс.

А депутат Рады Борислав Береза сожалеет, что эта новость на Украине вообще обсуждается.

"За прошедшие сутки на Донбассе ранен один украинский воин. Но в моей ленте отсутствуют сообщения об этом. Зато есть множество постов о протестах в Москве. Не те у вас приоритеты, ребята", - написал Береза.

Наиболее радикальным был бывший шеф-редактор Forbes-Украина и боевик 95-й бригады ВСУ Максим Кухар. Он призвал "срочно готовить войска для поддержки демократии в России".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутат Рады заявил, что протестующих в Москве нужно было бить сильнее

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Москва, задержания



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети