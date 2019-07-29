Законопроект оппозиции о возвращении прямых выборов глав МСУ внесен в заксобрание Прикамья

Оппозиционные фракции Пермского края внесли в региональный парламент инициативу о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов, передает корреспондент Накануне.RU.

В работе над проектом участвовали фракции ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия". Он предусматривает внесение поправок в региональный закон "О порядке формирования представительных органов муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края" и предполагает избрание глав муниципальных образований на выборах "на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании".

Инициативу могут рассмотреть в сентябре на заседании краевого парламента.

Напомним, что о подготовке проекта координатор Пермского регионального отделения ЛДПР Константин Бусовиков заявил еще в начале июля. Существующую систему выборов путем проведения конкурсных процедур он назвал "суррогатом нормальных демократических выборов".

В последний раз инициатива возвращения прямых выборов глав, которые были упразднены в ходе реформы МСУ, рассматривалась в заксобрании в 2018 г. Тогда активисты предложили провести референдум по этому вопросу. Правовое управление сочло формулировку вопроса несоответствующей федеральному законодательству.