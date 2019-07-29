Руководство "Уралуправавтодора" высоко оценило качество ремонта автодорог Нижневартовска

В Нижневартовске близится к финалу ремонт дорог – на 12 из 14 включённых в план участков работы идут или завершаются. Реализацию проекта "Безопасные и качественные автодороги" оценил федеральный эксперт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

С рабочим визитом Нижневартовск посетил заместитель начальника "Уралуправавтодора" Алексей Комольцев. Он осмотрел улицы Спортивную, Пермскую, Интернациональную, Лопарева, Ленина. Гость пообщался с подрядчиками и дал ряд рекомендаций. Одна из них касалась использования при асфальтировании дорог полимерной ленты. Оно позволяет делать дороги практически без продольных стыков. Показательный пример – улица Ленина, которая сделана с одним лишь швом. Комольцев положительно оценил качество и темп работ в Нижневартовской агломерации. Такая же проверка уже прошла в Ханты-Мансийске и Сургуте Нареканий к работам нет.

Напомним, ранее то, как ремонтируют дороги в столице Самотлора, проверила губернатор Наталья Комарова. Одной из точек визита стала улица Ленина, где завершается ремонт участка дороги улицы Кузоваткина до улицы Нефтяников, длиной 1,5 км. Гарантийный срок ремонта – пять лет. Также Комаровой представили второй этап строительства продолжения улицы Ленина. Речь идёт об отрезке от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода. По графику, работы здесь планируется завершить в октябре, но подрядчик намерен выполнить обязательства с опережением.

Улица станет длиннее на 1,2 км. Строительство ведёт компания "ВОРТ", которая строит дороги и в других муниципалитетах. Дорога спроектирована с учетом предпочтений вартовчан: обеспечена доступная среда для маломобильных категорий граждан, выделены полосы для движения на роликах и велосипедах, построены парковки, есть просторная пешеходная зона. Участок дороги свяжет центральную часть города и его старый район, а также предоставит выезд на дороги регионального значения. Работы идут с привлечением средств федерального бюджета: из 90 млн руб. 33 – средства государственной казны.