В Кургане ждут полпреда президента Николая Цуканова

В Курганской области ждут полпреда президента России в УрФО Николая Цуканова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Его визит намечен на 9 августа", - сообщил Накануне.RU собственный источник в правительстве региона.

В пресс-службе врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова Накануне.RU сообщили, что у них пока нет никакой официальной информации.

Ожидается, что полпред проведет в регионе совещания по реализации национальных проектов. Свой первый визит по этой теме Цуканов совершил в Челябинск 26 июля.