20 Августа 2020
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Политика Курганская область
Вадим Шумков, Николай Цуканов (2018) | Фото:Накануне.RU

В Кургане ждут полпреда президента Николая Цуканова

В Курганской области ждут полпреда президента России в УрФО Николая Цуканова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Его визит намечен на 9 августа", - сообщил Накануне.RU собственный источник в правительстве региона.

В пресс-службе врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова Накануне.RU сообщили, что у них пока нет никакой официальной информации.

Ожидается, что полпред проведет в регионе совещания по реализации национальных проектов. Свой первый визит по этой теме Цуканов совершил в Челябинск 26 июля.

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В Кургане ждут полпреда президента Николая Цуканова

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Теги: Николай Цуканов, Вадим Шумков, полпред, визит, Курган



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