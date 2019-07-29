Украина может купить в США большую партию оружия

Украина может закупить в США крупную партию летального оружия уже в 2019 году. Об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

По его словам, военное взаимодействие между Украиной и США продолжается независимо от политических процессов в стране. Всего за 4 года 92% всей военно-технической помощи, которую получила Украина, поступило из США.

На днях спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер сообщил, что Вашингтон изучает потребности украинской армии в новых системах вооружения. И напомнил, что с 2017 году в США нет запрета на поставки оружия Украине. Также он отметил, что в этом году Украина внесла изменения в свое законодательство, которое теперь позволяет закупку иностранного военного оборудования.

В проекте бюджета США на 2020 год на военную помощь Украине предусмотрено $300 млн.