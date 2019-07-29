Губернатор Усс заявил, что пожары в Сибири тушить бессмысленно, "а может, даже и вредно"

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушить лесные пожары на части территорий Сибири бессмысленно, более того, даже вредно.

Напомним, ранее пожары в Сибири стали поводом жесткого обсуждения в Госдуме, уходящей на летние каникулы. Депутаты попытались запросить у правительства РФ информацию, но спикер парламента Вячеслав Володин назвал это "политической акцией".

Сибирские активисты составили петицию на сайте change.org с требованием ввести режим ЧС. В ней сказано, что гарь от пожаров распространилась на Томскую область, Хакасию, Кузбасс и Новосибирскую область.

Смог дошел даже до УрФО. МЧС по Тюменской области сообщило, что смог, появившийся в регионе, тоже пришел от сибирских пожаров. Аналогичное сообщение МЧС сделало и для Урала.

Глава Красноярского края на Всероссийском образовательном форуме "Территория инициативной молодежи "Бирюса-2019" порассуждал о пожарах. Отрывок беседы Усса с молодежью появился в соцсетях.

По словам губернатора, есть категория, так называемая зона контроля – там, где пожар по определению не тушится, и есть зона охраны, где пожары тушатся.

Зона контроля - это в основном северная территория, пожары там возникают регулярно в основном из-за грозовой активности, заявил Усс. "Вот если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. Нечто похожее, думаю, применительно к лесным пожарам в зоне контроля", - провел аналогию губернатор. Он назвал пожары обычным природным явлением, "бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно".

Кроме того, Усс заявил, что спасатели подвергаются опасности при тушении пожаров. "При таком уровне задымления и удаленности мы реально подвергаем людей бессмысленной опасности. Время подлета туда - более трех часов. Как их можно там спасти, если пойдет верховой огонь?" - пояснил он.

Напомним, ранее Усс попал в громкий скандал, когда приехал в пострадавший от паводка город Канск и довольно жестко ответил на вопрос одной из жительниц города.

Между тем, стало известно, что МЧС России усилит группировку для тушения лесных пожаров в Сибири, нынешних сил и средств недостаточно. Об этом заявил первый замглавы ведомства Александр Чуприян, передает РИА Новости.