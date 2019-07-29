20 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске по подозрению в получении взятки задержан начальник отдела капремонта медицинского университета

В Челябинске задержан начальник отдела капитального строительства и капитального ремонта Южно-Уральского государственного медицинского университета Юрий Шумаков.

Эту информацию Накануне.RU подтвердили собственные источники в ГУ МВД России по Челябинской области. В пресс-службе полицейского главка от дачи комментариев отказались.

"Шумаков уже задержан, возбуждена "уголовка". Суть претензий силовиков в том, что Шумакову давали хорошие суммы денег за то, чтобы госзаказы университета выигрывались одной фирмой. С этой фирмой и ее директором уже тоже работают", - уточнил источник.

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В Челябинске по подозрению в получении взятки задержан начальник отдела капремонта медицинского университета

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Теги: Юрий Шумаков, задержание, ЮУрГМУ, взятка, Челябинск



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Развитие сюжета:

Ранее 30.07.2019 10:16 Мск Следователи раскрыли подробности уголовного дела сотрудника медуниверситета в Челябинске, задержанного за взятку

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