В Челябинске по подозрению в получении взятки задержан начальник отдела капремонта медицинского университета

В Челябинске задержан начальник отдела капитального строительства и капитального ремонта Южно-Уральского государственного медицинского университета Юрий Шумаков.

Эту информацию Накануне.RU подтвердили собственные источники в ГУ МВД России по Челябинской области. В пресс-службе полицейского главка от дачи комментариев отказались.

"Шумаков уже задержан, возбуждена "уголовка". Суть претензий силовиков в том, что Шумакову давали хорошие суммы денег за то, чтобы госзаказы университета выигрывались одной фирмой. С этой фирмой и ее директором уже тоже работают", - уточнил источник.