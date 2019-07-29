Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов Сирии

Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, грабят принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье.

Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он уточнил, что сирийская нефть криминальным путем вывозится с месторождений "Конако", "Эль-Омар" и "Танак", передает РИА Новости.

Также Рудской заявил, что в Сирии под прикрытием авиации международной антитеррористической коалиции действуют американские частные военные компании (ЧВК).

Представитель Генштаба пояснил, что, по сути, они представляют "контрабандный бизнес, отобранный американцами у ИГИЛ" (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в России).

Напомним, в середине декабря президент США Дональд Трамп заявил о победе над ИГ и планах по выводу войск из Сирии. При этом он отметил, что это не означает прекращения существования коалиции.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс добавляла, что Вашингтон после вывода войск намерен оставить в Сирии "миротворческую группу" в составе около 200 человек.