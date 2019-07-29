"Маниловщина Шумкова". Телеканал "Россия24" снял сюжет о Курганской области

Телеканал "Россия24" снял большой сюжет о Курганской области, он вышел в эфир 27 июля, передает корреспондент Накануне.RU.

Специальный репортаж Антона Борисова называется "На вершине Кургана". В сюжете показана деятельность основных предприятий Зауралья - "Курганмашзавода", всемирно известного Центра восстановительной травматологии и ортопедии имени академика Илизарова, завода противопожарного и специального оборудования в Варгашах и других. У курганцев осталось очень много вопросов после увиденного репортажа.

Многие в социальных сетях недоумевают, почему город был снят с воздуха, а улицы и достопримечательности не показаны крупным планом. Однако ответ не заставил себя долго ждать.

"Город показали с вертолета, потому что дома в центре уж слишком убого выглядят", - предположила пользователь под ником Наталья Курган.

В пресс-службе губернатора Зауралья заявили, что съемочная группа программы работала в области в начале июля, объектами их внимания стали около десятка предприятий Курганской области.



"Из увиденного поняла, что на область "прольется" дождь инвестиций, туристов на озере Медвежье будет как на Мертвом море, фермеры заживут на широкую ногу и т.п. "Синтез", КМЗ, институт Илизарова - это не заслуга врио губернатора! Поэтому говорить о них как-то некорректно", - написала Наталья на стене к записи блогера Ильи Винштейна.

"Ни слова о здравоохранении и образовании в области, потому что сказать нечего. В словах Шумкова обыкновенная "маниловщина"! Фильмец явно заказной", - предполагает Наталья.

Один из высокопоставленных чиновников зауральского правительства, который пожелал остаться неизвестным, сообщил Накануне.RU свою позицию.

"Фильм прекрасный, показаны все ведущие предприятия региона, но не раскрыт главный вопрос: когда люди будут получать достойную зарплату, когда в городах будут благоустроенные парки и территории. Хотя с парками тут проще - сейчас Вадим Михайлович уже начал работу в этом направлении. Но смотреть, сколько молока выпустила ферма или сколько костей вправили пациентам в центре Илизарова - это неинтересно. Вы расскажите о людях, о врачах, об учителях, о трактористах - пусть они расскажут, как им живется, вот это тогда фильм получится. Тем более, есть неподтвержденная информация о том, что, якобы, этот фильм финансировался из денег, выделенных на избирательную кампанию Вадима Михайловича", - отметил источник.