Общественники Екатеринбурга требуют остановить работы в парке Зеленая роща, где уже начали сужать пешеходные дорожки

Представители сообщества "Парки и скверы Екатеринбурга" организовали сбор подписей под заявлением к главе города Александру Высокинскому, руководителю комитета по благоустройству мэрии Тамаре Благодатковой и и.о. директора муниципального "Городского благоустройства" Алексею Погадаеву. Как передает корреспондент Накануне.RU, они требуют приостановить работы в парке Зеленая роща.

Активисты призывают учесть статус парка как особо охраняемой природной территории, обратить внимание на предложения по улучшению проекта благоустройства (подготовленные урбанистом Владимиром Злоказовым), объяснить общественности целесообразность вырубки каждого здорового дерева и предусмотреть в проектной документации требования законодательства об объектах культурного наследия, а именно исследовать факт захоронений на территории парка и разработать мероприятия по охране захоронений.

"Всех, кто поддерживает данную инициативу, приглашаем прийти и подписать заявление на имя главы города, председателя комитета благоустройства и директора подрядной организации. Собирать подписи будем сегодня (29 июля, - прим. Накануне.RU) с 19.00 до 20.00 в кафе "Мамас Биг Хаус" на Ленина, 26", - говорится в заявлении общественников.

Работы по благоустройству Зеленой рощи начались в июле. Урбанист Владимир Злоказов обратил внимание, что в рамках реконструкции начали сужать пешеходные дорожки - примерно на треть. Злоказов обратился к заместителю главы Екатеринбурга по благоустройству Алексею Бубнову, чтобы обсудить изменение проекта и отметил, что готов самолично помочь строителям разметить дорожки.

Напомним, активисты Екатеринбурга начали бить тревогу, когда узнали, что для "благоустройства" парка необходимо вырубить более 200 взрослых деревьев. В мэрии с пониманием отнеслись к тревогам, но попросили не переживать. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе экскурсии по Зеленой роще решил создать рабочую группу, которая отдельно рассмотрит все риски при благоустройстве парка.