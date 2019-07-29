В Тюменской области живодёр на глазах детей зарубил собаку топором

В селе Арамашево на глазах детей произошло жестокое убийство животного, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления МВД.

33-летний безработный пьяный живодёр у себя на участке схватил собаку и несколько раз ударил топором. Это видели его маленькие дети. После злоумышленник выбросил тело животного в мусорный контейнер.

В баке труп животного нашли другие дети. Испуганные несовершеннолетние рассказали об этом своим родителям, одна их матерей написала заявление в полицию. Вскоре злоумышленника задержали. Он рассказал силовикам, что избавился от животного, так как "собака кидалась на него и его детей". Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет колонии.