20 Августа 2020
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Екатеринбург, площадь 1905 года (2019) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбург стал одним из лидеров рейтинга городов, где ощущаешь себя "как в Европе"

Екатеринбург стал одним из лидеров рейтинга российских городов, где можно почувствовать себя "как в Европе".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, с таким вопросом российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru обратился к пользователям социальных сетей. По итогам опроса Екатеринбург вошел в топ-10, заняв уверенное пятое место: столица Урала уступила лишь Калининграду, Санкт-Петербургу, Сочи и Казани.

Стоит отметить, что Екатеринбург опередил в рейтинге такие российские города, как Йошкар-Ола, Ялта, Выборг, Светлогорск и Ярославль.

Напомним, на прошлой неделе в мэрии уральской столицы назвали главного исполнителя, который выступит на Дне города-2019.

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Екатеринбург стал одним из лидеров рейтинга городов, где ощущаешь себя "как в Европе"

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Теги: Екатеринбург, города, рейтинг



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