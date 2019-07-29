20 Августа 2020
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Сергей Даниленко (2019) | Фото: youtube.com

Председатель Севизбиркома: "Севастополь по сути впервые столкнулся с российским законодательством о выборах"

Сегодня глава Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко прокомментировал все последние скандалы со снятием кандидатов и непарламентских партий с выборов.
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Многим кандидатам и целым спискам непарламентских партий было отказано в участии в избирательной кампании, по мнению главы Севизбиркома, из-за особенностей российского законодательства о выборах. Такое заявление 29 июля сделал Сергей Даниленко в эфире севастопольского издания "ForPost".

По словам Даниленко, на нынешних выборах кандидаты Севастополя по сути впервые столкнулись с… действующим российским законодательством о выборах, изобилующим жесткими нормами и требованиями. Отсюда, мол, и такой результат со скандальными снятиями кандидатов и партий.

Сергей Даниленко также уточнил, что все-таки предыдущие выборы в Законодательное собрание Севастополя в 2014 году проходили в особом порядке и ряд требований к кандидатам и партиям был, так сказать, априори занижен.

Напомним, что после решения севастопольского избиркома о недопуске к выборам отдельных кандидатов и списков непарламентских партий до выборов 8 сентября в Севастополе начались протесты и даже голодовки. 26 июля севастопольский суд подтвердил правомочность снятия с дистанции представителей "Партии дела", еще раньше отказ в регистрации получили представители севастопольской "Родины", "Зеленые" и другие. Решение Севизбиркома по "Партии дела" вызвало протесты представителей последней, они встали в одиночные пикеты.

Партия Дела, Севастополь(2019)|Фото:Партия Дела

Даниленко признал, что кандидаты четырех парламентских партий в России ("Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР и КПРФ) просто в силу норм закона имеют преимущественное положение, они освобождены от процедуры сбора подписей.

В свою очередь представители недопущенных до выборов партий заявляют о предвзятости действий членов комиссии и о том, что представленные ими подписи соответствуют всем требованиям и нормам.

В своем интервью Даниленко уточнил, что агитационный период в СМИ для кандидатов начинается с 10 августа, новый депутатский корпус севастопольского ЗакСа будет сформирован по итогам выборов 8 сентября.

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Председатель Севизбиркома: "Севастополь по сути впервые столкнулся с российским законодательством о выборах"

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Теги: Сергей Даниленко, Севастопольская избирательная комиссия, кандидаты, отказ в регистрации, Партия дела, Родина, Зеленые



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