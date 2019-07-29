"Я должен изменить ситуацию". В Екатеринбурге собирают подписи за приостановку всех работ в Зеленой роще

Представители сообщества "Парки и скверы" организовали сбор подписей под заявлением к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому, руководителю комитета по благоустройству мэрии Татьяне Благодатковой и и.о. директора муниципального "Городского благоустройства" Алексею Пагадаеву.

В документе – несколько требований относительно Зелёной рощи, в частности, остановить в парке любые работы и впредь учитывать его статус как особо охраняемой природной территории (ООПТ). Сбор подписей организован в одном из кафе города и проходит в эти минуты, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Активисты начали бить тревогу, когда узнали, что для "благоустройства" парка необходимо вырубить более 200 взрослых деревьев. В мэрии попросили не переживать. "Общественникам и урбанистам переживать не стоит, ведь парк станет лучше и красивее", - заявляли в администрации города.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе экскурсии по Зелёной роще решил создать рабочую группу, которая отдельно рассмотрит все риски при благоустройстве парка. Однако тревоги общественности пока лишь усиливаются.

Члены сообщества считают "недопустимым вырубку здоровых деревьев для прокладки дорожек и прочих строительных работ, режим ООПТ предусматривает приоритет интересов охраны такой территории над интересами использования".

Представитель "Парков и скверов" Екатерина рассказала Накануне.RU, что минимального количества подписей нет: чем больше, тем лучше.

Один из подписавшихся горожан, Иван, рассказал Накануне.RU, что пришёл оставить подпись потому, что ему небезразлична судьба города и Зелёной рощи.

"Я - архитектор, и вижу, сколько ошибок допускают проектировщики в городской среде. Не только в парках, но и в архитектуре города. Я подумал, что должен повлиять на ситуацию", - сказал Иван.

В настоящее время сбор подписей продолжается.