"Шарахайтесь от нее, как от проказы": жителей Екатеринбурга призвали обходить "скамейку любви" от Наины Ельциной

Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин обратился к жителям Екатеринбурга с призывом обходить стороной скамейку, установленную в уральской столице по заказу Наины Ельциной.

Ранее стало известно, что именную скамейку для влюбленных с упоминанием первого президента России откроют в Екатеринбурге. Объект заказала вдова Ельцина. По ее задумке, он предназначен "для тех, кто любит. Как мы с Борисом" - именно такая надпись будет указана на скамейке.

Максим Сурайкин призвал влюбленных "шарахаться от нее, как от проказы".

"Старая антисоветчица написала: любите, мол, как мы с Борисом. Но вы с Борисом любили только себя, Наина Иосифовна, и обрекли народ на тяжкие страдания, на кровь и нищету! Сегодняшняя молодежь не всегда помнит страшные и лихие 90-е и те, кто довел страну до ручки, пытаются представить себя добрыми дедушками и бабушками. Но из этого ничего не выйдет, мы расскажем влюбленным правду!", - приводит слова Сурайкина пресс-служба "Коммунистов России".

Председатель партии выразил уверенность, что скамейка долго не простоит.

"Люди хорошо помнят унижения и прозападный курс, проводимый Ельциным и его семьей", - добавил Максим Сурайкин.

Напомним, совсем недавно памятник Ельцину в Екатеринбурге разрисовали красной краской.