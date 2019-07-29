20 Августа 2020
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Общество Свердловская область В России
Наина Ельцина установила возле Ельцин-центра мемориальную лавочку (2019) | Фото: spletnik.ru

"Шарахайтесь от нее, как от проказы": жителей Екатеринбурга призвали обходить "скамейку любви" от Наины Ельциной

Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин обратился к жителям Екатеринбурга с призывом обходить стороной скамейку, установленную в уральской столице по заказу Наины Ельциной.

Ранее стало известно, что именную скамейку для влюбленных с упоминанием первого президента России откроют в Екатеринбурге. Объект заказала вдова Ельцина. По ее задумке, он предназначен "для тех, кто любит. Как мы с Борисом" - именно такая надпись будет указана на скамейке.

Максим Сурайкин призвал влюбленных "шарахаться от нее, как от проказы".

Наина Ельцина установила возле Ельцин-центра мемориальную лавочку(2019)|Фото: vk.com/news_66region

"Старая антисоветчица написала: любите, мол, как мы с Борисом. Но вы с Борисом любили только себя, Наина Иосифовна, и обрекли народ на тяжкие страдания, на кровь и нищету! Сегодняшняя молодежь не всегда помнит страшные и лихие 90-е и те, кто довел страну до ручки, пытаются представить себя добрыми дедушками и бабушками. Но из этого ничего не выйдет, мы расскажем влюбленным правду!", - приводит слова Сурайкина пресс-служба "Коммунистов России".

Председатель партии выразил уверенность, что скамейка долго не простоит.

"Люди хорошо помнят унижения и прозападный курс, проводимый Ельциным и его семьей", - добавил Максим Сурайкин.

Напомним, совсем недавно памятник Ельцину в Екатеринбурге разрисовали красной краской.

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"Шарахайтесь от нее, как от проказы": жителей Екатеринбурга призвали обходить "скамейку любви" от Наины Ельциной

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Теги: Ельцина, скамейка, Екатеринбург



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