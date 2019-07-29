Платных перекрестков не будет: разрабатывается сервис о пробках с искусственным интеллектом
В России разрабатывается новый сервис по информированию автомобилистов о пробках на дорогах.
"Автодата" на основе искусственного интеллекта будет информировать автомобилистов о плотности транспортного потока, предупреждая о пробках и заторах.
Сервис поможет заменить введение платных перекрестков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу разработчика НТИ "Автонет".
Отмечается, что новый сервис появится в 2022 году. На начальном этапе он может использоваться на 10% российских дорог. В будущем охватит до 25% всех трасс в России.
Напомним, ранее эксперты предложили бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков. Метод могут опробовать в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске.
Эксперимент намерены провести в рамках проекта "Умный город" в 2020 году.
Предполагается, что примерно 10% водителей выберут альтернативный путь, более длительный по сравнению с платным маршрутом. В результате трафик в отдельных местах в определенные часы уменьшится на 10−20%.