Платных перекрестков не будет: разрабатывается сервис о пробках с искусственным интеллектом

В России разрабатывается новый сервис по информированию автомобилистов о пробках на дорогах.

"Автодата" на основе искусственного интеллекта будет информировать автомобилистов о плотности транспортного потока, предупреждая о пробках и заторах.

Сервис поможет заменить введение платных перекрестков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу разработчика НТИ "Автонет".

Отмечается, что новый сервис появится в 2022 году. На начальном этапе он может использоваться на 10% российских дорог. В будущем охватит до 25% всех трасс в России.

Напомним, ранее эксперты предложили бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков. Метод могут опробовать в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске.

Эксперимент намерены провести в рамках проекта "Умный город" в 2020 году.

Предполагается, что примерно 10% водителей выберут альтернативный путь, более длительный по сравнению с платным маршрутом. В результате трафик в отдельных местах в определенные часы уменьшится на 10−20%.