Фанни Каплан могут реабилитировать за покушение на Ленина

Фанни Каплан могут реабилитировать за попытку покушения на Владимира Ленина. Об этом сообщается на сайте Ассоциации адвокатов России за права человека. Соответствующее заявление уже направлено в МВД РФ с требованием реабилитировать революционерку.

Председатель этой ассоциации Мария Баст считает, что "следствия по ее делу не проводилось, каких-либо доказательств ее вины не было установлено, также не было и суда".

"Вопрос о виновности Фанни Каплан – сомнителен с учетом внесудебной расправы, а также сомнителен в связи с тем, что Фанни Каплан была практически слепой, потеряв зрение на каторге. Вопрос о покушении в силу физических возможностей Фанни Каплан весьма сомнителен. Однако если допустить, что она совершила покушение, то ее действия все равно полностью реабилитируются правом каждого гражданина на сопротивление диктатуре, а Фанни Каплан как раз является пострадавшей от диктатуры. Изложенное говорит о необходимости полной реабилитации Фанни Каплан", - заявляет Баст.

По ее словам, Каплан была активным членом партии эсеров, была коммунисткой, выступала за Всемирную социалистическую революцию, выступала против узурпации власти большевиками и их борьбы с идеологами Всемирной социалистической революции. 11 лет она провела на каторге в Российской империи (...) Фанни Каплан была одним из лидеров мирового женского движения. Однако после ареста лидеров и запрета партии эсеров большевиками Фанни Каплан начала сопротивление узурпации власти и диктатуре большевиков во главе с Лениным.

Покушение на Ленина стало третьим в 1918 году, оно произошло утром 30 августа. Ленин должен был выступить на митинге перед рабочими завода Михельсона. Он отбыл на завод без охраны. Охрана отсутствовала и на самом заводе. Речь Ленина на митинге закончилась словами: "Умрём, или победим!". Когда Ленин покинул завод и уже садился в автомобиль, к нему подошла женщина с жалобой, что на железнодорожных вокзалах конфискуют хлеб. В этот момент киллер сделала три выстрела. Шофёр Ленина, Степан Гиль, бросился за неизвестной, однако она через некоторое время остановилась сама, была арестована и доставлена на Лубянку. Ленин сразу после покушения находился без сознания; врачи обнаружили у него опасное ранение в шею под челюстью, кровь попала в лёгкое. Вторая пуля попала ему в руку, а третья — в женщину, разговаривавшую с Лениным в момент начала выстрелов.

Чекисты установили, что неизвестная является бывшей анархисткой Фанни Каплан, до революции причастной к покушению на киевского генерал-губернатора; в ссылке она присоединилась к эсерам. По собственному признанию, Каплан решила убить Ленина в качестве мести за разгон Учредительного Собрания.

Фанни Каплан, урожденная Фейга Хаимовна Ройтблат, была расстреляна без суда на четвёртый день после покушения в 16.00 во дворе за аркой корпуса №9 Московского Кремля по устному указанию Председателя ВЦИК Свердлова. Труп затолкали в бочку из-под смолы, облили бензином и сожгли у стен Кремля.