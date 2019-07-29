"Остаюсь в сонме государственников": заместитель гендиректора по коммуникациям "Уралвагонзавода" покинул пост

Заместитель генерального директора по коммуникациям корпорации "Уралвагонзавод" Дмитрий Калениченко покинул свой пост.

Как рассказал Накануне.RU сам топ-менеджер, каких-то негативных причин его ухода искать не стоит.

"Ушел я сам, ровно через два года после того, как заступил на работу в 2017 году. Отработал один год, добился определенных результатов, остался еще на год и получил огромнейший опыт работы. Уралвагонзавод - мощная и авторитетная структура, приобщиться к работе в ней - мечта любого профессионала. Те знания и те навыки, которые я обрел за эти два года, и та информация, которую я получил, - все привело к тому, что я посчитал, что нужно идти дальше. Я ни в коем случае не бросаю Уралвагонзавод и надеюсь навсегда остаться одним из его сотрудников по призванию, по отношению к работе, по отношению к тому, что происходит в стране", - отметил он.

Как уточнил Калениченко, смена его деятельности обсуждалась с руководством корпорации, проводились переговоры в Ростехе.

"Все прошло достаточно плавно, пришлось выложиться на форуме "Армия-2019" и на "Иннопроме", за месяц до которого уже обсуждалась возможность моего ухода", - рассказал он.

Однако говорить о своих дальнейших планах специалист не стал.

"После того, что я получил на Уралвагонзаводе, хотелось бы остаться в сонме людей, которых я бы назвал "государственниками" - то есть те, кто в первую очередь думают об интересах государства и стараются все делать, исходя из глобальных целей. Быть причастным к подобной работе - это большая ответственность и невероятный драйв", - заключил Дмитрий Калениченко.