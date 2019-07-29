20 Августа 2020
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Омутинская районная больница (2019) | Фото: admtyumen.ru

В Омутинском районе за счет Тюменской области капитально отремонтируют детский сад

Один из корпусов детского сада "Сказка" в селе Омутинского капитально отремонтируют за счет областного бюджета. Средства выделят в 2020 г. после завершения разработки проектной документации и проведения экспертизы. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги рабочей поездки в Омутинский район, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

При этом за счет средств районного бюджета в детском учреждении уже отреконструировали фасад, заменили окна и кровлю. Всего детский сад "Сказка" посещают 170 детей, из них 28 - в возрасте до трех лет.

Напомним, в селе Вагай Омутинского района губернатор осмотрел детский сад "Солнышко". Здание бывшей железнодорожной школы реконструировали за счет районного бюджета. Садик оснащен современным оборудованием. Реконструкция обошлась в 30 млн руб. Губернатор принял решение выделить средства из регионального бюджета на благоустройство прилегающей территории.

"Учитывая, что детский сад в Вагае муниципалитет реконструировал за свои деньги, считаю правильным поддержать начинание и отремонтировать детсад в райцентре за счет областного бюджета. В результате потребность жителей района в местах в детских дошкольных учреждениях будет полностью удовлетворена", – отметил Александр Моор.

Также губернатор побывал в Омутинской районной больнице, которая является филиалом областной больницы №11, расположенной в Голышманово. Райбольница обслуживает более 18 тыс. человек, в том числе около 4,3 тыс. детей. В ее состав входят многопрофильный стационар, роддом, поликлиника, отделение скорой медицинской помощи и 20 фельдшерско-акушерских пунктов. По словам главы региона, из областного бюджета будут выделены деньги на покупку в роддом необходимого оборудования. В 2020 г. планируется выделить средства на капитальный ремонт подразделений лечебного учреждения. Также в Вагае будет установлено модульное здание для амбулатории.

Всего за счет местного бюджета, в Омутинском районе будут отремонтированы музыкальная школа, автостанция, школа искусств и семейный парк. На его модернизацию выделено более 50 млн руб. Комментируя работу властей района губернатор заявил, что они правильно определяют приоритеты.

"Реконструкция важных объектов социальной сферы и создание комфортных условий для жизни – все это отвечает ожиданиям жителей муниципалитета. Именно для этого мы реализуем национальные проекты, направленные на улучшение жизни людей", - подчеркнул Александр Моор.

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В Омутинском районе за счет Тюменской области капитально отремонтируют детский сад

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Теги: Александр Моор, детский сад сказка, омутинский район, рабочая поездка



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