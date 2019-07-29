Текслер решил снизить транспортный налог в Челябинской области

Глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил о решении по снижению транспортного налога на 30%, передает корреспондент Накануне.RU.

"Принято решение и в ближайшую сессию ЗСО оно, я надеюсь, будет поддержано. Принял решение о снижении транспортного налога на 30%. У нас транспортный налог достаточно высокий, а дороги сами знаете какие", - отметил глава области.

Он добавил, что "сначала сделаем дороги, потом будем решать с транспортным налогом".