20 Августа 2020
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конгресс-холл, Челябинск, проект (2018) | Фото: congress-74.ru

Текслер хочет достроить конгресс-холл на берегу Миасса за счет частных инвесторов

Конгресс-холл "Крылья" на берегу реки Миасс обязательно будет достроен, но на средства частного инвестора. Об этом на встрече с рабочими ЧМК сообщил врио главы региона Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Планировалось, что объект будет построен за счёт бюджетных средств, это более 18 млрд руб. "Это очень дорого, мы не могли себе позволить сделать этот комплекс, куда входили и гостиницы и апартаменты коммерческие", - подчеркнул он.

Врио главы области отметил, региональные власти в настоящий момент активно ищут частного инвестора для достройки конгресс-холла.

"В целом понимаем, какое будет наполнение, какой будет функционал у этих площадей. Точно будет то, что востребовано простыми людьми. Этот объект будет носить социальный характер и мы найдем для этого частного инвестора. Скоро мы эти переговоры завершим, и объект обязательно достроим", - заявил он.

Напомним, 19 июля по итогам визита Владимира Путина на Южный Урал стало известно, что Челябинск лишается права единолично принять саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году, теперь они пройдут в Санкт-Петербурге, но Челябинску оставили часть мероприятий. Конгресс-холл на берегу реки Миасс первоначально планировался как основная площадка саммитов, но потом стал резервной. А после назначения Алексея Текслера на пост врио главы региона проект был фактически заморожен. При этом уставный капитал партнерства, курирующего стройку, составляет 7,5 млрд руб., эти деньги были выделены из бюджета региона при Борисе Дубровском.

конгресс-холл, Челябинск, проект(2018)|Фото: congress-74.ru

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Текслер хочет достроить конгресс-холл на берегу Миасса за счет частных инвесторов

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Теги: Алексей Текслер, конгресс-холл на берегу Миасса



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