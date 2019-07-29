Мэр Кунгура пригласил в мэрию мать ребёнка с ОВЗ, на которую ранее заявил в прокуратуру

Мэр Кунгура Сергей Гордеев, который ранее посчитал визит родителей детей с ОВЗ на городское мероприятие "массовой акцией", пригласил в администрацию "на разговор" мать одного из них Светлану Агапитову, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Градоначальник, напомним, обратился в прокуратуру в связи с появлением родителей детей с ОВЗ в одинаковых майках на "Небесной ярмарке". Позже в мэрии сообщили об отзыве заявления Гордеева из прокуратуры, однако надзорное ведомство успело передать его в полицию, куда активисты были вызваны для дачи объяснений. Администрация также комментировала будущее коррекционной школы: дети с 1 сентября продолжат обучение в других учебных заведениях в микрорайоне Нагорный, так как здание, в котором располагается учебное заведение, признано аварийным. "Для строительства школы на 320 человек нужен довольно большой участок земли (около 2 га), поэтому мы не можем игнорировать эти расчеты и завтра же построить школу на любом "пятачке", - рассказал Сергей Гордеев. Позже российский писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов направил на имя генерального прокурора Юрия Чайки обращение с просьбой проверить законность действий мэра Кунгура.

"Встреча назначена на 10.00 30 июля. Тему беседы я не знаю, так как представители мэрии не смогли её озвучить, когда звонили. Возможно, речь пойдёт о школе", - рассказала Накануне.RU Агапитова.

Добавим, ранее Агапитова обратилась в прокуратуру, требуя защитить право детей учиться в комфортных условиях. В своём заявлении она указала, что одно из двух из зданий школы – дом №3 по Карла Маркса – признано аварийным, дети никак не могут там заниматься.

"Сегодня я была в прокуратуре Кунгура. Приглашали поговорить о моём обращении относительно коррекционной школы. Попросили своими словами объяснить, в чём я вижу нарушения прав детей. Во-первых, это доступность: ездить надо в разные части города. Во-вторых, второе здание, дом №18 по Октябрьской, где учатся аутисты и дети с синдромом Дауна, ветхое. Если оно "посыплется", куда поедут воспитанники? То есть речь идёт о дискриминации детей. Я просила прокуратуру выйти в суд, чтобы защитить права детей", - сказала Агапитова.