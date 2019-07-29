Глава свердловской полиции вызвал к себе руководителей всех ОВД: не обошлось без наград и выговоров

В ГУ МВД России по Свердловской области состоялось расширенное заседание коллегии, на которой были подведены итоги оперативно-служебной деятельности гарнизона полиции по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений за первое полугодие 2019 года. Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель регионального Главка Валерий Горелых.

Совещание проводил врио начальника Главного управления генерал-майор юстиции Владимир Миронов. В мероприятии приняли участие руководители всех территориальных ОВД и структурных подразделений Главка, а также председатель общественного совета при ГУ Владимир Красильников и глава Совета ветеранов Владимир Ралдугин. Информацию о состоянии дел довел врио заместителя начальника Главка полковник внутренней службы Станислав Каргаев. В своем докладе он отметил, что в регионе состоялось 3736 мероприятий общественно-политической, культурно-массовой и спортивной направленности (+2,2%, 2018 – 3819), в которых приняло участие около 3,5 млн человек. К обеспечению безопасности граждан привлекалось более 48 тысяч сотрудников органов внутренних дел.

Следует отметить, что в отчетном периоде гарнизону удалось добиться снижения (на 13,2%) количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений против личности (924). В частности, фактов умышленного причинения вреда здоровью на 11,9% (393), без малого на 55% изнасилований (51). На 34,2% меньше зарегистрировано разбойных нападений (100), на 7,9% сократилось число краж (372) и на 5,3% угонов автотранспорта (213).

С позитивными тенденциями сработали по установлению лиц, совершивших умышленные убийства (96,5%), разбойные нападения (91,5%), грабежи (83,9%), неправомерное завладение автотранспортом (86,8). Снизилось количество преступлений, совершенных на улицах на 5,4% (6113). Гражданами, ранее имевшими криминальный опыт, на 3,2% меньше совершено противоправных деяний (10077).

Подразделением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в феврале текущего года задержан подозреваемый, в жилище которого изъято порядка 6 кг наркотических веществ синтетического происхождения. Главным следственным управлением в суд направлено уголовное дело по факту организации преступного сообщества, состоящего из более 20 лиц, которое занималось хищениями на одном из градообразующих предприятий Нижнего Тагила.

Несколько лет подряд фиксируется рост количества обращений граждан в органы внутренних дел. По итогам шести месяцев их зарегистрировано 596 тыс. 284 (+4,8%), что свидетельствует о степени доверия людей к системе МВД. Уровень преступности на Среднем Урале на 100 тысяч жителей продолжает оставаться одним из самых низких среди крупных субъектов страны: Россия – 689, УрФО – 780, Свердловская область - 651.

Регион занимает третье место в стране по выявлению превентивных составов преступлений и второе место в стране по установлению лиц, совершивших преступления в прошлые годы. Пятое место в стране по расследованным преступлениям категории "тяжкие и особо тяжкие", четвертое место по лицам, установленным за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Одним из проблемных вопросов является борьба с проявлениями различных форм мошенничеств. Ежесуточно в области ставится на учет от 10 до 20 преступлений данного вида. С начала года рост таких преступлений составил 44,1% (2638; 2018 – 1831).

Сложной остается ситуация на дорогах. На 19,1% возросло количество ДТП (1309). На 6,1% увеличилось число погибших в них людей (157). На 15,2% стало больше раненых в результате дорожных аварий (1668). С начала 2019 года в электронном виде оказано 536 тыс. 319 государственных услуг по линии МВД.

"Генерал Миронов по итогам работы ОВД в первом полугодии вручил наиболее отличившимся сотрудникам 21 награду. Это медали, благодарности и почетные грамоты. Разумеется, на прошедшем совещании не обошлось и без так называемого детального "разбора полетов". Были заслушаны первые лица ряда территориальных органов, допустившие просчеты в оперативно-служебной деятельности и снижение результатов работы по защите интересов жителей. Двум руководителям решением коллегии объявлен выговор и установлен трехмесячный срок по устранению недостатков. Если за это время положение дел не изменится, последуют соответствующие меры реагирования вплоть до отстранения от занимаемых должностей. В завершении мероприятия Владимир Миронов поставил личному составу гарнизона наиболее приоритетные задачи, которые предстоит решать во втором полугодии 2019 года", - прокомментировал итоги коллегии регионального Главка МВД полковник Горелых.