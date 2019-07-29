В Челябинске сторож детского сада напал на мужчину с бензопилой

В Челябинске 58-летний сторож детского сада на улице Мамина напал с бензопилой на мужчину.

Инцидент произошел днем 28 июля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

Со слов сторожа, пьяный мужчина пробрался на территорию детского сада и потребовал отдать ему ребенка. На это сторож возразил, что по воскресеньям в детском саду нет малышей. Тогда мужчина начал избивать сторожа. Чтобы оказать сопротивление, сотрудник детского сада набросился на гостя с бензопилой.

Мужчине он причинил травмы - с окровавленными руками его и заметили на улице бойцы Росгвардии, который патрулировали район.

Сторожа передали полиции, пострадавшего отправили на лечение в больницу.