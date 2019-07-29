20 Августа 2020
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Паводок в Тюменской области-2017, Викуловский район (2017) | Фото: admtyumen.ru

В затопленном Байкальске прорвало канализацию: коммунальщики перекрывают подачу воды

В городе Байкальск Иркутской области, который оказался под угрозой затопления из-за паводка, прорвало канализацию.

Коммунальщики стали перекрывать подачу воды, сообщили "Интерфаксу" в мэрии. Там заверили, что город пока обеспечен водой из артезианских скважин.

Ранее сообщалось, что в Байкальске разрушился мост, организован объезд по трассе Р-258 "Байкал".

По опорам моста проходили канализационные трубы. Одну из них пробило, началась течь.

Также по опорам моста шла резервная нитка холодного водоснабжения. В мэрии заверили, что город пока обеспечен водой из артезианских скважин.

В Байкальске объявили полную эвакуацию населения.

Напомним, из зоны нового паводка в Иркутской области эвакуировано больше тысячи человек. В периметр ЧС попали шесть районов - Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский. Подтоплены жилые дома в Нижнеудинске и Тулуне.

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В затопленном Байкальске прорвало канализацию: коммунальщики перекрывают подачу воды

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Теги: байкальск, паводок, канализация



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