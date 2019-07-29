20 Августа 2020
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Политика Северо-Западный ФО Санкт-Петербург
миненко виктор александрович главный федеральный инспектор в свердловской области (2010) | Фото: Накануне.ru

Статистика петербургских выборов: 275 против 165

29 июля в избирательной комиссии Санкт-Петербурга сообщили об удовлетворении жалоб еще 31 кандидата на муниципальных выборах, которым ранее местные комиссии отказали в регистрации. 19 жалоб были оставлены без изменений, то есть признана правота муниципальных комиссий в отказе в регистрации.

Как сообщает "Фонтанка", по результатам почти полуторамесячной кампании по выдвижению и регистрации кандидатов на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге, картина сейчас выглядит следующим образом. Всего в горизбирком поступило порядка 400 жалоб и обращений, в которых кандидаты указывали на неправомерность действий членов местных комиссий. Из этого числа сегодня в положительном ключе решены вопросы по 275 жалобам кандидатов, в 165 случаях отказы в регистрации были признаны правомерными.

Только за последние несколько дней в горизбиркоме Северной столицы было решено допустить до выборов 31 кандидата, 19 – повторно отказано. Лидерами в незаконных отказах в регистрации сегодня числятся муниципальные комиссии 15 округов, среди которых Владимирский, Дворцовый, Литейный, Смольнинское (Центральный район города), Сампсониевское, Шувало-Озерки (Выборгский район) и другие.

Впрочем, как показывает практика, местные комиссии не всегда прислушиваются к мнению "старших товарищей" из горизбиркома, зафиксированы случаи повторных отказов некоторым кандидатам уже после вердикта о незаконности таких действий. Для кандидатов-отказников, видимо, остается лишь обращение в суд после подобных действий, на сегодняшний день неизвестно точное количество таких судебных прецедентов.

Ранее мы рассказывали, что ситуация с недопуском независимых кандидатов на муниципальные выборы в Санкт-Петербурге не раз становилась объектом пристального внимания членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Глава ЦИК Элла Памфилова в июне даже грозилась отменить муниципальные выборы в городе, если поток жалоб отказников в регистрации на незаконные действия местных избиркомов будет расти.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга и депутатов местных советов пройдут 8 сентября.

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Статистика петербургских выборов: 275 против 165

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Теги: Элла Памфилова, ЦИК, кандидаты, отказы в регистрации



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