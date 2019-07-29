Жители муниципалитетов Архангельской области провели митинги и пикеты против завоза мусора

В минувшее воскресенье, 28 июля, жители сразу двух муниципалитетов Архангельской области провели митинги и пикеты против завоза на территорию московского мусора и строительства полигонов для его приемки. Протестные мероприятия прошли в Урдоме и поселке Катунино под Архангельском, передает корреспондент Накануне.RU.

В Урдоме прошел митинг, приуроченный к годовщине начала строительства полигона на станции Шиес, после чего жители области собственно и "восстали" против планов приёма и захоронения московского мусора.

В Катунино жители борются более локально – их тревожат планы строительства межмуниципального полигона в непосредственной близости от их жилищ. В марте местом расположения полигона был определен участок в районе 30-го км трассы М-8.

Ситуация с протестами жителей Архангельска и области против строительства полигона для приемки мусора и отходов из Москвы и Подмосковья развивается с осени прошлого года, особенно обострилась нынешней весной. В настоящее время несколько десятков активистов остаются непосредственно на станции Шиес и объявили "бессрочку" в знак протеста.