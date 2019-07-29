После пожара в "Холдоми" своей должности лишился замминистра образования и науки Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал временно отстранил от должности первого заместителя министра образования и науки региона Александра Короля, об этом пишут местные СМИ со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Король перестал исполнять свои обязанности с 26 июля и до особого распоряжения, его отстранили на время проведения проверки.

Как ранее сообщало Накануне.RU, администрация лагеря "Холдоми", где в результате пожара погибли четверо детей, заявила о невозможности выплачивать компенсации семьям погибших. На сайте лагеря сообщается, что сложности возникли из-за ареста руководства.

В результате пожара в палаточном лагере под Хабаровском погибли четверо детей. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать обогреватель, находившийся в палатке, где спали девочки. 24 июля был объявлен трехдневный траур. СКР 23 июля сообщил о задержании директора лагеря Максима Кузнецова и учредителя ООО "Экстрим Сервис" Виталия Бурлакова.