20 Августа 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
детский театральный коллектив студии Балаганчик (2019) | Фото: permkrai.ru

В Прикамье детский театральный коллектив студии "Балаганчик" получил звание народного

Детский театральный коллектив студии "Балаганчик" дворца культуры "Энергетик", расположенного в поселке Яйва, получил звание народного за высокие достижения в области народного художественного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни Прикамья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Студия "Балаганчик" была образована в сентябре 2007 г. Возраст артистов "Балаганчика" - от четырех до 18 лет. За время существования театра было поставлено около двух десятков спектаклей. Студия неоднократно получала дипломы и грамоты всероссийских и краевых фестивалей и конкурсов. Например, в мае спектакль коллектива был признан лучшим на Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества "Звезды столицы" в Москве.

Приказ о присвоении коллективу студии "Балаганчик" звания "Народный" подписал министр культуры края Вячеслав Торчинский. Также звание народного было присвоено еще 55 коллективам и творческим студиям Пермского края.

детский театральный коллектив студии Балаганчик(2019)|Фото: permkrai.ru

Добавим, что этой осенью "Балаганчик" представит Прикамье в финале окружного фестиваля "Театральное Приволжье", старт которому 27 марта дал полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Ранее артисты студии "Балаганчик" со спектаклем по пьесе современного драматурга Людмилы Духаниной "Неужели меня нет?" победили на региональном этапе окружного фестиваля "Театральное Приволжье".

Финал пройдет в ноябре, его участникам станут сильнейшие школьные и студенческие театральные коллективы каждого из 14 субъектов ПФО. Проект посвящен Году театра в России. Также от Прикамья в финале выступят актеры авторского театра ПНИПУ "17-я скрипка", победителя регионального этапа в номинации студенческих театров. Спектакль, который они покажут, называется "Признание" ("Далекие близкие") и создан по рассказам Василия Шукшина.

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В Прикамье детский театральный коллектив студии "Балаганчик" получил звание народного

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Теги: детский театральный коллектив студии Балаганчик, звание народного, министр культуры



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