Исследование: В России не хватает токарей и слесарей

Российские специалисты по поиску персонала сталкиваются с нехваткой претендентов на позиции квалифицированных рабочих со средним или средне-специальным образованием.

К этой категории, например, относятся, позиции токаря, слесаря, техника на заводе и другие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.

Ранее был составлен рейтинг самых востребованных профессий рабочих и специалистов среднего звена в России. Самой востребованной профессией оказался продавец-кассир (назвали в 980 случаях).

Между тем, профессия учителя средней школы стала одной из самых непопулярных.