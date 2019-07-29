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Политика Курганская область
выборы, Курган, 18 сентября (2016) | Фото:Накануне.RU

В Кургане с выборов в гордуму сняли кандидатов-самовыдвиженцев

В Кургане избирательная комиссия города отказала в регистрации кандидатам, которые пошли на выборы как самовыдвиженцы.

Исключением стали только два кандидата - Юрий Калинин и Дмитрий Хапов, сообщили Накануне.RU в избиркоме.

Калинин выдвинул свою кандидатуру по округу №6, Хапов - по округу №10.

Как отметили в избиркоме, у членов комиссии возникли вопросы к качеству собранных другими кандидатами подписей.

Выборы депутатов Курганской городской думы состоятся 8 сентября 2019 года.

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В Кургане с выборов в гордуму сняли кандидатов-самовыдвиженцев

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Теги: избирком, Курган, регистрация, выборы, кандидаты, Дмитрий Хапов, Юрий Калинин



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