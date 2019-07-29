В Кургане с выборов в гордуму сняли кандидатов-самовыдвиженцев
В Кургане избирательная комиссия города отказала в регистрации кандидатам, которые пошли на выборы как самовыдвиженцы.
Исключением стали только два кандидата - Юрий Калинин и Дмитрий Хапов, сообщили Накануне.RU в избиркоме.
Калинин выдвинул свою кандидатуру по округу №6, Хапов - по округу №10.
Как отметили в избиркоме, у членов комиссии возникли вопросы к качеству собранных другими кандидатами подписей.
Выборы депутатов Курганской городской думы состоятся 8 сентября 2019 года.