В Кургане с выборов в гордуму сняли кандидатов-самовыдвиженцев

В Кургане избирательная комиссия города отказала в регистрации кандидатам, которые пошли на выборы как самовыдвиженцы.

Исключением стали только два кандидата - Юрий Калинин и Дмитрий Хапов, сообщили Накануне.RU в избиркоме.

Калинин выдвинул свою кандидатуру по округу №6, Хапов - по округу №10.

Как отметили в избиркоме, у членов комиссии возникли вопросы к качеству собранных другими кандидатами подписей.

Выборы депутатов Курганской городской думы состоятся 8 сентября 2019 года.