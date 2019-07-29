20 Августа 2020
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Андрей Оборок, заместитель прокурора Челябинской области, (2017) | Фото: прокуратура Челябинской области

Чайка перевел бывшего прокурора Кургана на Средний Урал

Андрей Оборок назначен заместителем прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор России Юрий Чайка. Андрей Оборок родился в 1974 году в Шадринске Курганской области. В 1996 году окончил Уральскую государственную юридическую академию, а годом ранее начал прохождение службы в органах прокуратуры.

Долгое время - с 2006 по 2017 год - работал прокурором Кургана. С 2017 года занимал должность заместителя прокурора Челябинской области. Имеет различные ведомственные награды.

Сегодня, 29 июля, прокурор Свердловской области Сергей Охлопков представил Андрея Николаевича коллективу региональной прокуратуры. Известно, что Оборок будет курировать вопросы надзора за законностью исполнения уголовных наказаний, вопросы экстрадиции, отдела по рассмотрению писем и приему граждан, отдела общего и особого делопроизводства и ряд других.

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Чайка перевел бывшего прокурора Кургана на Средний Урал

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Теги: Оборок, Чайка, Охлопков, прокурор



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