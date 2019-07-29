20 Августа 2020
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Армия и ВПК За рубежом
ЗРС С-500 (2019) | Фото: youtube.com

Новейшее российское оружие С-500 "Прометей" первым может купить Китай

Новейшее российское оружие С-500 "Прометей" первым может купить Китай, считают американские военные эксперты.

Пекин первым подписал с Москвой договор о поставке ЗРС С-400 и почти 20 лет первым покупает все новейшее российское вооружение, несмотря на активную работу по созданию собственного, отмечает издание Military Watch.

Ранее американские СМИ сообщили о том, что система прошла успешные испытания. По данным CNBC, "Россия утверждает, что система способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты, в том числе военные самолеты-невидимки F-22 и F-35".

В июне 2019 года член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков рассказал о превосходстве С-500 над американскими комплексами. По его словам, ракеты ЗРК С-500 способны поражать цель не только в пределах земной атмосферы, но и уничтожать космические аппараты

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Новейшее российское оружие С-500 "Прометей" первым может купить Китай

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Теги: с-500, китай, сша



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Развитие сюжета:

Ранее 03.07.2020 09:34 Мск С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе

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