Самого "тяжёлого" из пострадавших в массовой аварии на трассе Тюмень – Омск отпустили домой долечиваться

Одного из пяти пострадавших в массовой аварии на трассе Тюмень – Омск отпустили домой - после столкновения машин он оказался в больнице, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь областного депздрава Александра Малыгина.

Напомним, в седьмом часу вечера 26 июля на 15 километре трассы Тюмень – Омск столкнулись большегруз "Ман", "Лада Приора", "Лада Гранта", "Киа Рио" и "Шкода Октавия". От удара "Шкода" опрокинулась в кювет.

Вызов на станцию скорой помощи поступил в 18.19, уточнила Малыгина. Четверым пострадавшим медики помогли на месте, пятого доставили в ОКБ№2 для диагностики. Как оказалось, он получил ушибы грудной клетки, конечностей, головы. После оказания необходимой медицинской помощи жертву аварии отправили на амбулаторное лечение