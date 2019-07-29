20 Августа 2020
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Происшествия Тюменская область
(2004) | Фото

Самого "тяжёлого" из пострадавших в массовой аварии на трассе Тюмень – Омск отпустили домой долечиваться

Одного из пяти пострадавших в массовой аварии на трассе Тюмень – Омск отпустили домой - после столкновения машин он оказался в больнице, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь областного депздрава Александра Малыгина.
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Напомним, в седьмом часу вечера 26 июля на 15 километре трассы Тюмень – Омск столкнулись большегруз "Ман", "Лада Приора", "Лада Гранта", "Киа Рио" и "Шкода Октавия". От удара "Шкода" опрокинулась в кювет.

Вызов на станцию скорой помощи поступил в 18.19, уточнила Малыгина. Четверым пострадавшим медики помогли на месте, пятого доставили в ОКБ№2 для диагностики. Как оказалось, он получил ушибы грудной клетки, конечностей, головы. После оказания необходимой медицинской помощи жертву аварии отправили на амбулаторное лечение

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Самого "тяжёлого" из пострадавших в массовой аварии на трассе Тюмень – Омск отпустили домой долечиваться

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Теги: массовая авария, Тюмень - Омск, Александра Малыгина, пострадавшие



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