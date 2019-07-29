Власти Перми приводят в порядок НТО Индустриального района: схему размещения киосков могут расширить

Администрация Перми готова увеличить количество мест в схеме размещения нестационарных объектов (НТО). Такое заявление сделал первый заместитель главы администрации Виктор Агеев на встрече с предпринимателями Индустриального района города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Участие в встрече приняли также руководитель департамента экономики и промышленной политики администрации Александр Кузнецов, глава администрации Индустриального района Перми Александр Иванов, депутат Пермской городской думы Тимофей Чащихин, представители управляющих компаний и жители района.

Бизнесменов интересовал порядок участия в торгах на размещение НТО, их внешний вид и специализация.

Виктор Агеев подчеркнул, что цель реформы НТО - навести в городе порядок, и заявил, что власть хотела бы получить от предпринимателей обратную связь, чтобы бизнес, который расположен в нестационарных объектах, смог продолжить свою деятельность

"Мы ориентированы на то, чтобы достичь соглашения с собственниками НТО по добровольному исполнению правил благоустройства. Ни в коем случае административные штрафы не являются самоцелью", - подчеркнул Агеев.

Темой обсуждения стал вопрос благоустройства одной из центральных улиц района - улицы Мира. В этом направлении администрация района ведет комплексную работу: фасады зданий приводятся в нормативное состояние, осуществляется контроль за уборкой мусора с прилегающих территории и за приведением вывесок, размещенных на фасадах зданий, к действующему законодательству. На сегодняшний день собственники привели в порядок около 85% вывесок.

Власти района подчеркивают, что готовы оказать представителям бизнеса консультативную помощь.

Отметим, что 9 августа состоятся электронные аукционы на право размещения НТО в Индустриальном районе. В настоящий момент на торги выставлен 21 лот - свободные места под размещение киосков. По информации городского департамента экономики и промышленной политики, свободные места будут выставляться на торги по мере их высвобождения, а те объекты, которые размещены по ранее заключенным договорам, будут работать до срока их окончания.

По итогам встречи, предпринимателям необходимо направить свои мотивированные предложения в администрацию района. Все они будут рассмотрены и учтены.