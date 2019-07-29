Соловьев назвал "ясновидящей" врача Навального, которая поставила тому диагноз через дверь

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал скандал вокруг отправки оппозиционера Алексея Навального из СИЗО в больницу. Он назвал врача "ясновидящей".

Напомним, ранее личный врач оппозиционера Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения Навального, которого госпитализировали с подозрением на аллергию.

"У его палаты целый конвой. Сначала мы вроде прошли, стали осматривать и собирать жалобы, анамнез, но не тут-то было. Буквально сразу нас выпроводили со словами - вы посторонние люди, он под арестом", - сообщила она.

В итоге врачам Навального удалось увидеть политика через дверь. Они предположили, что оппозиционера могли отравить.

Как написал Владимир Соловьев в своем Telegram-канале, "для установления диагноза мало политической воли".

"Даже зная пациента, вряд ли достаточно посмотреть на него через приоткрытую дверь, чтобы выдавать диагноз, находящийся для офтальмолога и кардиолога в смежной области медицины", - отметил телеведущий.

Как пишет Infox.ru, также Соловьев заметил, что "Навальному повезло".

"У него врач - ясновидящая. Остальным для понимания клинической картины недостаточно взгляда через приоткрытую дверь", - отметил он, пожелав оппозиционеру скорейшего выздоровления.

Напомним, ранее Алексея Навального арестовали за призывы к участию в несанкционированной акции протеста.