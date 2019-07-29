Соловьев назвал "ясновидящей" врача Навального, которая поставила тому диагноз через дверь

20 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    фирменный мужской ремень отсюда

Политика Центральный ФО В России Москва
Соловьев, прощание с Корнелюком, ВГТРК (2014) | Фото:Накануне.RU

Соловьев назвал "ясновидящей" врача Навального, которая поставила тому диагноз через дверь

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал скандал вокруг отправки оппозиционера Алексея Навального из СИЗО в больницу. Он назвал врача "ясновидящей".

Напомним, ранее личный врач оппозиционера Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения Навального, которого госпитализировали с подозрением на аллергию.

"У его палаты целый конвой. Сначала мы вроде прошли, стали осматривать и собирать жалобы, анамнез, но не тут-то было. Буквально сразу нас выпроводили со словами - вы посторонние люди, он под арестом", - сообщила она.

В итоге врачам Навального удалось увидеть политика через дверь. Они предположили, что оппозиционера могли отравить.

Алексей Навальный(2014)|Фото:Накануне.RU

Как написал Владимир Соловьев в своем Telegram-канале, "для установления диагноза мало политической воли".

"Даже зная пациента, вряд ли достаточно посмотреть на него через приоткрытую дверь, чтобы выдавать диагноз, находящийся для офтальмолога и кардиолога в смежной области медицины", - отметил телеведущий.

Как пишет Infox.ru, также Соловьев заметил, что "Навальному повезло".

"У него врач - ясновидящая. Остальным для понимания клинической картины недостаточно взгляда через приоткрытую дверь", - отметил он, пожелав оппозиционеру скорейшего выздоровления.

Напомним, ранее Алексея Навального арестовали за призывы к участию в несанкционированной акции протеста.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Соловьев назвал "ясновидящей" врача Навального, которая поставила тому диагноз через дверь

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Соловьев, Навальный, врач, диагноз



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 31.07.2019 01:15 Мск Трамп заинтересовался отравлением Навального

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети