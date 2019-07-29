Сборная России заняла третье место в медальном зачёте ЧМ по водным видам спорта

В южнокорейском Кванджу завершился чемпионат мира по водным видам спорта. Сборная России заняла третье место в итоговом медальном зачёте.

На счету российской команды 30 медалей: 12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых. Первое место заняла сборная Китая (16-11-3), следом расположились спортсмены из США (15-11-10).

Как отмечает издание "Советский спорт", результат стал повторением четырёхлетней давности: эти же сборные в этом же порядке стали лучшими на первенстве планеты 2015 года в Казани.