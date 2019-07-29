20 Августа 2020
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Родина-мать зовет (2018) | Фото: соцсети

Возле монумента "Родина-мать зовет" нашли снаряды времен Великой Отечественной войны

Саперы уничтожили боеприпасы, найденные у подножья скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде.

Их обнаружили рабочие при реставрации памятника.

Было установлено, что это 76-миллиметровый артиллерийский снаряд и граната времен Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.

Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа извлекли боеприпасы из земли и вывезли на полигон.

В мае в Курганской области возле села Давыдовка нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.

Прибывшие на место ЧП саперы выяснили, что боеприпас мог взорваться в любой момент.

Саперы группы ОМОН "Скиф" Управления Росгвардии по Курганской области вывезли снаряд на безопасное расстояние от населенного пункта и уничтожили его накладным зарядом.

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Возле монумента "Родина-мать зовет" нашли снаряды времен Великой Отечественной войны

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Теги: родина-мать зовет, снаряды, волгоград



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