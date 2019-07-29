Во Владивостоке в незаконном реабилитационном центре умер пациент, лечившийся от алкоголизма

Силовики во Владивостоке разбираются в обстоятельствах смерти 31-летнего местного жителя.

В апреле этого года он приехал в реабилитационный центр "Расцвет" и попросил помощи в избавлении от алкогольной зависимости, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Приморскому краю.

Мужчину в этот же день приняли в центре и он остался там жить, однако через несколько дней умер.

При проведении проверок оказалось, что центр работал без лицензии на осуществление медицинской деятельности. Были проведены обыски, следователи опросили находящихся там людей. После этого возбудили уголовное дело.