По Транссибу в затопленной Иркутской области не пускали поезда: камнепад

В Иркутской области в воскресенье произошел камнепад на Транссибе, его вызвали ливневые дожди, которые также стали причиной второй волны паводка и эвакуации населения. Из-за камнепада были задержаны восемь пассажирских поездов дальнего следования на участке Иркутск - Слюдянка. На текущий момент Транссиб уже работает без сбоев, однако полиция ограничила пропуск большегрузов по трассе "Байкал".

На 157 километре этой трассы - между поселками Солзан и Мурино, возникла угроза разрушения дорожного полотна. Движение ограничили от Култука в Иркутской области до поселка Бабушкин в Бурятии, а если погода будет ухудшаться, на этом участке могут запретить движение фур с массой больше 12 тонн.

Добавим, ранее сообщалось, что в Байкальске разрушился мост, объезд был направлен как раз на "Байкал".