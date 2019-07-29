20 Августа 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
(2004) |

По Транссибу в затопленной Иркутской области не пускали поезда: камнепад

В Иркутской области в воскресенье произошел камнепад на Транссибе, его вызвали ливневые дожди, которые также стали причиной второй волны паводка и эвакуации населения. Из-за камнепада были задержаны восемь пассажирских поездов дальнего следования на участке Иркутск - Слюдянка. На текущий момент Транссиб уже работает без сбоев, однако полиция ограничила пропуск большегрузов по трассе "Байкал".

На 157 километре этой трассы - между поселками Солзан и Мурино, возникла угроза разрушения дорожного полотна. Движение ограничили от Култука в Иркутской области до поселка Бабушкин в Бурятии, а если погода будет ухудшаться, на этом участке могут запретить движение фур с массой больше 12 тонн.

Добавим, ранее сообщалось, что в Байкальске разрушился мост, объезд был направлен как раз на "Байкал".

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По Транссибу в затопленной Иркутской области не пускали поезда: камнепад

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Теги: транссиб, камнепад, трасса байкал



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