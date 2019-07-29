В аэропорту Екатеринбурга перехватили посылку из Китая с кило наркотиков

В аэропорту Екатеринбурга обнаружили крупную партию наркотиков в международном почтовом отправлении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, посылка пришла из Китая: внимание инспекторов привлек пакет с неизвестным порошком. Сотрудники таможенного поста Кольцово отправили находку на экспертизу, которая показала, что в посылке находится не что иное, как синтетические наркотики различных наименований. Общий вес зелья составил более килограмма.

Получатель был задержан, возбуждено уголовное дело. За контрабанду наркотиков злоумышленнику грозит до 20 лет колонии со штрафом до миллиона рублей.

Напомним, недавно в аэропорту Екатеринбурга был задержан студент из Турции с полным чемоданом бюстгальтеров.